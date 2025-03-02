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ТЦК заявив про затримання ухилянта, коли той гуляв з собакою – відправили у кінологічний підрозділ

Роман ПетренкоНеділя, 2 березня 2025, 15:14
ТЦК заявив про затримання ухилянта, коли той гуляв з собакою – відправили у кінологічний підрозділ
скриншот з відео у соцмережах

Волинський ТЦК повідомив, що затримав порушника військового обліку, який ухилявся від служби, під час прогулянки того з собакою. Відтепер він служитиме в кінологічному підрозділі.

Джерело: Волинський ТЦК

Дослівно: "У соціальних мережах поширюється уривок відео, на якому видно військовослужбовців ТЦК, які начебто покинули собаку військовозобов’язаного посеред вулиці. Однак даний фрагмент не дає повної картини подій....

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...Громадянин, якого зафіксовано на відео, є порушником військового обліку, який намагався всіляко уникнути служби. Він відмовлявся самостійно з’явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Військовослужбовці ТЦК запросили його до службового автомобіля, але останній накивав п'ятами покинувши свого пса. Порушника військового обліку все ж доставили до транспортного засобу.

Далі на відео видно військового, який іде поруч з авто, а за ним біжить той самий пес. У підсумку, військовий супроводив тварину до дому господаря. Сам чоловік показав, куди саме слід відвести його собаку. У дворі помешкання військовозобовязаного було ще двоє псів".

Деталі: У ТЦК запевнили, що передали тварину рідним військовозобовязаного.

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А самого чоловіка, якого затримали, направили для подальшого проходження військової служби в один із кінологічних підрозділів.

ТЦКмобілізаціяухилянтивійна
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