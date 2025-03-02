Зеленський зустрівся з Мелоні: Обговорювали план дій щодо закінчення війни

Зеленський і Мелоні у Лондоні 2 березня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єркою Італії Джорджею Мелоні в Лондоні обговорили спільний план дій щодо справедливого завершення війни в Україні.

Джерело: Зеленський у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда"

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Деталі: За словами Зеленського, це була хороша зустріч задля напрацювання спільного плану дій щодо закінчення війни справедливим та стійким миром.

Пряма мова: "Ніхто не зацікавлений у продовженні та швидкому поверненні війни, окрім Путіна, тому важливо зберігати єдність довкола України й посилювати позиції нашої держави у взаємодії з союзниками – країнами Європи та США.

Україні потрібен мир, підкріплений надійними гарантіями безпеки. Дякую Італії за постійну підтримку та партнерство в наближенні миру в Україні".

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Що передувало: На зустрічі з прем'єром Британії Мелоні наголошувала, що важливо уникнути ризику розколу Заходу.

"Я думаю, що в цьому питанні Велика Британія та Італія можуть відіграти важливу роль у наведенні мостів", – заявляла вона.

Італійська премʼєрка – єдиний лідер ЄС, який був присутній на інавгурації Трампа і розглядається як можливий посередник між США і Європою.

Напередодні вона повідомила, що хоче організувати екстрений саміт між Сполученими Штатами, європейськими державами і союзниками, що обговорити Україну і майбутні виклики.

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