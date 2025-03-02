Станом на 16 годину ворог найбільше атакує на Курщині – Генштаб

Станом на 16 годину 2 березня на фронті відбулося 72 бойових зіткнення, найбільше атак росіяни здійснили на Курському напрямку, а також на Покровському та Торецькому.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні міста та села України. У неділю постраждали населені пункти Тимоновичі Чернігівської області; Гірки, Кореньок, Петрушівка Сумської області. Під авіаударами опинилася Лютівка Харківської області.

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На Куп’янському напрямку ворог з початку доби здійснив одну спробу просунутися до українських позицій в районі населеного пункту Загризове, яку успішно відбили українські захисники.

Агресор сім разів атакував позиції українських військ на Лиманському напрямку поблизу населеного пункту Нове та в напрямку Новомихайлівки.

На Краматорському напрямку оборонці успішно відбили три атаки противника в районах Часового Яру, Григорівки та Олександро-Шультиного.

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На Торецькому напрямку ворог 12 разів атакував оборонні позиції українських військ в районах Торецька та Щербинівки. Дотепер тривають шість боєзіткнень.

На Покровському напрямку тринадцять разів у неділю тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Українські воїни відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Тарасівка, Промінь, Покровськ, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка та Улакли. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Покровськ, Гришине та Леонтовичі.

Окупанти чотири рази намагалися прорватися в напрямках Костянтинополя та Скудного на Новопавлівському напрямку, були зупинені захисниками. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Воскресенка та Січневе.

На Гуляйпільському напрямку агресор завдав авіаударів в районах Гуляйполя, Залізничного та Приютного. Крім того, в районі населеного пункту Привільне Сили оборони успішно відбили одну ворожу атаку.

Триває бій в районі населеного пункту Нестерянка на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку ворог двічі штурмував позиції захисників, наразі триває одне боєзіткнення.

На Курщині українські захисники відбили 14 атак загарбників, ще вісім боєзіткнень триває. Крім цього, ворог завдав 10 авіаційних ударів із застосуванням 17 керованих бомб.