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Зеленський зустрівся з королем Чарльзом

Катерина ТищенкоНеділя, 2 березня 2025, 21:21
Зеленський зустрівся з королем Чарльзом
Зеленський і король Чарльз ІІІ, фото: королівська родина в соцмережі Х

Король Великої Британії Чарльз III у неділю ввечері зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: королівська родина в соцмережі Х

Дослівно: "Сьогодні ввечері його величність король прийняв президента України Володимира Зеленського у Сандрингемському палаці".

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Деталі: У дописі опубліковано фото короля Чарльза та Зеленського.

Пресслужба українського президента поки не повідомляла про зустріч.

Раніше в неділю Зеленський взяв участь у міжнародному саміті, організованому прем'єром Британії Кіром Стармером, щодо України та європейської безпеки.

ЗеленськийВелика Британія
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