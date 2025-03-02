Зеленський зустрівся з королем Чарльзом
Неділя, 2 березня 2025, 21:21
Король Великої Британії Чарльз III у неділю ввечері зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
Джерело: королівська родина в соцмережі Х
Дослівно: "Сьогодні ввечері його величність король прийняв президента України Володимира Зеленського у Сандрингемському палаці".
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Деталі: У дописі опубліковано фото короля Чарльза та Зеленського.
Пресслужба українського президента поки не повідомляла про зустріч.
Раніше в неділю Зеленський взяв участь у міжнародному саміті, організованому прем'єром Британії Кіром Стармером, щодо України та європейської безпеки.