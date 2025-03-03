Зеленський про відносини з США: Вони залишаються міцними, підтримка буде продовжуватися

Президент України Володимир Зеленський заявив, що партнерські відносини між Києвом і Вашингтоном залишаються міцними, а підтримка України з боку США триватиме.

Джерело: Зеленського в інтервʼю британським журналістам в аеропорту Станстеда

Деталі: Президент підкреслив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Сполучені Штати стали на партнером України.

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Пряма мова: "Я вважаю, що партнерські відносини між Україною та Сполученими Штатами Америки є достатньо міцними. Так, з самого початку повномасштабного вторгнення, вони, напевно, були найсильнішими, адже до цього такого рівня підтримки від Сполучених Штатів, як після початку повномасштабного вторгнення, не було.

Я впевнений, що наша співпраця продовжиться, оскільки це більше, ніж просто відносини в певний момент часу. Невдача України – це не просто проблема однієї країни, а також неуспіх Європи та Сполучених Штатів".

Деталі: За словами Зеленського, якби світова спільнота ще десять років тому активно протистояла агресії РФ та не дозволила Кремлю розширювати окупацію українських територій, це могло б стати "сильним превентивним сигналом, який запобіг би повномасштабному вторгненню".

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"Я вважаю, що ми всі зацікавлені в тому, щоб не дати Путіну можливості перемогти", – наголосив Зеленський.