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Росіяни атакували Кривий Ріг: поранена жінка, пошкоджено підприємство і лікарня

Ірина БалачукПонеділок, 3 березня 2025, 07:44
Росіяни атакували Кривий Ріг: поранена жінка, пошкоджено підприємство і лікарня
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Російські військові атакували безпілотниками Кривий Ріг на Дніпропетровщині, внаслідок чого постраждала одна людина, пошкоджено промислове підприємство, медзаклад та житлові будинки.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова очільника області: "Ввечері та вночі ворог спрямовував на Дніпропетровщину безпілотники. Оборонці неба збили 7 БпЛА.

У Кривому Розі внаслідок атаки постраждала 52-річна жінка. Їй надали допомогу на місці. Лікуватися буде вдома. Сталася пожежа, яку рятувальники загасили. Пошкоджені промислове підприємство, медзаклад, 6 багатоповерхівок, авто". 

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фото з Telegram Сергія Лисака

Деталі: Також увечері 2 березня та вранці 3 березня загарбники атакували Нікопольський район. 

 
фото з Telegram Сергія Лисака

"(Ворог – ред.) поцілив дронами-камікадзе по Мирівській та Марганецькій громадах. Загиблих і поранених немає", – підсумував Лисак.

Кривий РігДніпропетровська область
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