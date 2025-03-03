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Трамп у понеділок обговорить зупинку військової допомоги Україні – NYT

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловПонеділок, 3 березня 2025, 09:12
Трамп у понеділок обговорить зупинку військової допомоги Україні – NYT
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Видання The New York Times з посиланням на посадовця адміністрації, який говорив на умовах анонімності, пише, що президент США Дональд Трамп у понеділок обговорить можливе призупинення чи повне скасування військової допомоги Україні, включно з озброєнням, оплаченим ще адміністрацією Джо Байдена.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The New York Times

Деталі: За даними видання, представник адміністрації Трампа повідомив, що Трамп зустрінеться в понеділок зі своїми головними помічниками з національної безпеки, в тому числі з державним секретарем Марко Рубіо і міністром оборони Пітом Гегсетом, щоб розглянути і, можливо, вжити заходів щодо низки варіантів політики щодо України.

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Серед них – призупинення або скасування американської військової допомоги Україні, включно з останніми поставками боєприпасів і обладнання, санкціонованими і оплаченими за часів адміністрації Байдена, сказав посадовець.

Передісторія:

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ТрампСШАдопомога Україні
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