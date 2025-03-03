Макрон припустив, що Франція може розмістити свою ядерну зброю на території союзників

Президент Франції Емманюель Макрон допустив розміщення французької ядерної зброї на території союзників, щоб замістити США, які мають свою ядерну зброю у Європі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Макрона Le Figaro після саміту європейських лідерів щодо підтримки України у Лондоні

Деталі: Макрон сказав, що готовий на поглиблення співпраці з європейськими партнерами у питанні ядерного стримування.

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Пряма мова президента Франції: "Ті, хто захоче поглибити з нами діалог, зможуть за потреби залучатися до навчань сил стримування. Ці обміни будуть сприяти розвитку справжньої стратегічної культури між європейцями".

Він підкреслив, що теми ядерної зброї "не потрібно боятися", але і ядерна доктрина Франції не змінюється.

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