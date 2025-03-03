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Макрон припустив, що Франція може розмістити свою ядерну зброю на території союзників

Марія Ємець, Ірина БалачукПонеділок, 3 березня 2025, 10:43
Макрон припустив, що Франція може розмістити свою ядерну зброю на території союзників
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото ОП

Президент Франції Емманюель Макрон допустив розміщення французької ядерної зброї на території союзників, щоб замістити США, які мають свою ядерну зброю у Європі. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Макрона Le Figaro після саміту європейських лідерів щодо підтримки України у Лондоні

Деталі: Макрон сказав, що готовий на поглиблення співпраці з європейськими партнерами у питанні ядерного стримування.

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Пряма мова президента Франції: "Ті, хто захоче поглибити з нами діалог, зможуть за потреби залучатися до навчань сил стримування. Ці обміни будуть сприяти розвитку справжньої стратегічної культури між європейцями".

Він підкреслив, що теми ядерної зброї "не потрібно боятися", але і ядерна доктрина Франції не змінюється. 

Передісторія:

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  • Лідерка ультраправих Марін Ле Пен на вихідних розкритикувала Макрона, заявивши, що сили стримування мають залишатися "французькими".
  • Також Макрон вважає, що Європі час збільшити витрати на оборону до 3-3,5% ВВП.
  • Британський прем’єр Кір Стармер минулого тижня перед візитом до Вашингтона оголосив, що Британія прискорить свої плани збільшення витрат на оборону до 2,5% ВВП у 2027 році, що стане найбільшим збільшенням оборонних витрат з часів "холодної війни". 

Макронядерна зброя
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