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60% українців вважають, що пріоритетом для громадськості має бути армія та відсіч РФ

Альона Мазуренко Понеділок, 3 березня 2025, 12:24
60% українців вважають, що пріоритетом для громадськості має бути армія та відсіч РФ
Фото: Getty Images

Більшість українців вважають, що наразі пріоритетом для громадськості має бути сприяння Сила оборони та відсічі російській агресії. Опитування провели ще до перемовин США і РФ та загострення у відносинах України і США.

Джерело: результати опитування, проведеного КМІС 4-9 лютого 2025 року 

Дослівно: "Більшість українців – 60% – вважають, що пріоритетом для громадськості має бути сприяння Сила оборони та відсічі російській агресії. Вважають, що пріоритетом має бути боротьба з хибними діями влади – 26%. Решта 14% не змогли визначитися із своєю думкою".

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Деталі: Водночас, соціологи наголосили, що опитування було проведене в першій половині лютого 2025 року до початку перемовин представників США і Росії і, відповідно, до загострення у відносинах України і США: "Враховуючи тиск на Україну за останній період, зараз має місце процес єднання і, скоріше за все, фокус на підтримці Сил оборони був би зараз вищий".

Коментуючи результати дослідження, виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що серед українців зберігається виразний запит на єдність, особливо на тлі загострення відносин із керівництвом стратегічного партнеру США: "Хоча ми запитували про громадськість, але очевидно, що це є вимога до всіх – і до влади, і до опозиції, і до громадських активістів та журналістів, і до простих громадян".

Пряма мова Грушецького: "Дії усіх зазначених суб’єктів мають бути виважені та координуватися спільною метою – підтримка оборонних можливостей України та відсіч російській агресії. Любов до України має бути сильнішою за деструктивне бажання особистої помсти тим, до кого відчуваємо (хай навіть якщо справедливо) неприязнь. І це стосується не тільки опозиції, але і влади, і всіх нас".

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Опитування проводив КМІС упродовж 4-9 лютого 2025 року, до якого за власною ініціативою додав запитання про те, що, на думку українців, має бути пріоритетом для українською громадськості. Метод дослідження телефонні інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів. У всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1000 респондентів віком від 18 років.

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

опитуваннявійна
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