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Економіка Росії все більше залежатиме від військово-промислового комплексу – розвідка Британії

Іванна Костіна, Ірина БалачукПонеділок, 3 березня 2025, 12:42
Економіка Росії все більше залежатиме від військово-промислового комплексу – розвідка Британії
Глава РФ Володимир Путін на тлі модернізованого стратегічного ракетоносця Ту-160М під час візиту на Казанський авіаційний завод 2024 року. Фото з сайту Кремля

Британська розвідка очікує, що російська економіка у 2025 році буде ще більше залежати від військово-промислового комплексу – це пов’язано з інфляційним тиском і корпоративними дефолтами у цивільних галузях.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії від 3 березня

Дослівно розвідка: "Майже напевно, що інфляція в Росії буде вищою за цільовий показник Центрального банку Росії у 4% у 2025 році. І це незважаючи на зусилля ЦБ РФ, спрямовані на зниження інфляції шляхом підвищення процентних ставок з 7,5% у червні 2023 року до 21% у грудні 2024 року. Фактичний рівень інфляції у 2024 році, ймовірно, був вищим за офіційно оприлюднений показник".

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Деталі: У Міноборони Британії очікують, що також зросте тиск на бізнес, якщо відсоткові ставки залишаться високими у 2025 році.

"Переважна більшість корпоративних дефолтів майже напевно припаде на цивільні галузі, що ще більше посилить залежність від військово-промислового комплексу як рушія економічної активності", – йдеться в огляді.

Передісторія:

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Велика БританіярозвідкаРосія
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