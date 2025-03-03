Заява нового посла Великої Британії в США викликала суперечливу реакцію британців

Новий посол Великої Британії в США Петер Мандельсон привернув увагу британських політиків та суспільства, зробивши заяву, що здалася суперечливою щодо офіційної політики уряду. Він зазначив, що Україна повинна першою взяти на себе зобов'язання щодо припинення вогню і закликати Росію слідувати її прикладу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на матеріал в Sky News і The Guardian

Пряма мова Мандельсона: "Європейці також повинні підтримати заклики до припинення вогню. І, до речі, я вважаю, що Україна повинна першою взяти на себе зобов'язання припинити вогонь і кинути виклик росіянам, щоб вони слідували за нею".

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Деталі: Посол Мандельсон також закликав Зеленського підписати угоду зі США про видобуток корисних копалин, яка не була підписана після сварки в Овальному кабінеті.

"Нам потрібне дуже радикальне перезавантаження. Перезавантаження має полягати в тому, щоб США та Україна знову були на одній сторінці. Президент Зеленський має беззаперечно підтримати ініціативу президента Трампа, спрямовану на припинення війни та встановлення справедливого і тривалого миру в Україні", – заявив посол.

Це викликало гнівну реакцію у Великій Британії. Джеймс Клеверлі, колишній міністр закордонних справ від консерваторів, заявив: "Посол Великої Британії у Вашингтоні не повинен висловлювати власну думку, він повинен висловлювати думку уряду Великої Британії".

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Коли тіньового міністра закордонних справ Венді Мортон запитали, що вона думає про його коментарі, вона відповіла, що була "трохи здивована", коли вперше почула їх.

"Але я вважаю досить дивним, що посол виходить і робить подібні заяви. Можливо, пану Мандельсону варто трохи поміркувати", – сказала Мортон.

Лідер ліберальних демократів Ед Дейві також висловив здивування коментарями Мандельсона.

"Наша людина у Вашингтоні має забезпечувати захист США для наших хоробрих українських союзників, а не вказувати президенту Зеленському, що йому робити", – заявив він.

В інтерв'ю Sky News на запитання, чи відображають коментарі Мандельсона політику уряду, молодший міністр міністерства оборони Люк Поллард відповів: "Ні, це не політика уряду".

Сам Мандельсон вважає, що його коментарі були неправильно витлумачені. Посол "відображав політику уряду перед американською аудиторією, і будь-яке припущення про протилежне є нісенітницею, від якої волосся стає дибки", сказав Politico інсайдер з вашингтонського посольства.

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