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Українські бійці знищили новітню російську САУ "Мальва"

Степан ГафткоПонеділок, 3 березня 2025, 14:13
Українські бійці знищили новітню російську САУ Мальва
Ілюстративне фото з Вікіпедії

Українські військові виявили на прихованій стоянці та знищили новітню 152-мм самохідну артилерійську установку 2С43 "Мальва", яку Росія почала виробляти у 2023 році. 

Джерело: Сили спеціальних операцій

Дослівно: "Під час повітряної розвідки бійці одного з підрозділів Сил спеціальних операцій виявили на прихованій стоянці новітню 152-мм самохідну артилерійську установку 2С43 "Мальва", яку Росія почала виробляти у 2023 році".

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Деталі: Бійці ССО передали координати дружньому підрозділу та скоригували артилерійський вогонь, завдяки якому вдалося знищити російську САУ. Під час вибуху здетонував боєприпас, що також пошкодило квадроцикл, який окупанти використовували для обслуговування "Мальви".

Нагадаємо:

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  • 31 грудня 2024 року Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що його воїни вперше у світі знищили повітряну ціль за допомогою морського дрона Magura V5.
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російсько-українська війназброя
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