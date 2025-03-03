Синоптики прогнозують теплу погоду без опадів у найближчі два дні

Найближчими днями у більшості областей України збережеться суха та тепла погода. Температура вдень підніматиметься до 5-10° тепла, а на Прикарпатті – до 17°.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У вівторок на північному сході та сході країни вночі та вранці місцями можлива ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, а вдень у більшості областей (крім півдня та Закарпаття) можливі пориви 15-20 м/с. Температура вночі коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу, в Карпатах – до -8°. Вдень стовпчики термометрів покажуть 5-10° тепла, на сході – 0-5° тепла.

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У Києві також без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8°.

5 березня погода залишатиметься схожою: без опадів, вітер західний 7-12 м/с, а в більшості регіонів (окрім Закарпаття та Криму) можливі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі знову від 3° тепла до -2°, у Карпатах до -8°, а вдень 5-10° тепла, на Прикарпатті ще тепліше – 12-17°.

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У столиці буде без опадів, температура вночі 0-2° тепла, вдень 8-10°.