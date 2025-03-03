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Через російський обстріл в Запорізькій області загинув чоловік

Тетяна ОлійникПонеділок, 3 березня 2025, 18:30
Через російський обстріл в Запорізькій області загинув чоловік
Фото - Запорізька ОВА

Російська авіабомба зруйнувала будинок в селі Омельник в Запорізькій області, під завалами опинились двоє людей.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "Жінка та чоловік опинилися під завалами будинку внаслідок ворожого обстрілу Пологівського району.

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фото - запорізька Ова

Російська авіабомба зруйнувала приватний будинок в с. Омельник. Під завалами опинилися жінка та чоловік. Постраждалу вже дістали з-під завалів. Пошукові роботи продовжуються".

Оновлено: Згодом Федоров повідомив, що з-під завалів дістали тіло 49-річного чоловіка, пошукова операція завершилася.

Запорізька областьобстрілвійна
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