Через російський обстріл в Запорізькій області загинув чоловік
Понеділок, 3 березня 2025, 18:30
Російська авіабомба зруйнувала будинок в селі Омельник в Запорізькій області, під завалами опинились двоє людей.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров
Пряма мова: "Жінка та чоловік опинилися під завалами будинку внаслідок ворожого обстрілу Пологівського району.
Реклама:
Російська авіабомба зруйнувала приватний будинок в с. Омельник. Під завалами опинилися жінка та чоловік. Постраждалу вже дістали з-під завалів. Пошукові роботи продовжуються".
Оновлено: Згодом Федоров повідомив, що з-під завалів дістали тіло 49-річного чоловіка, пошукова операція завершилася.