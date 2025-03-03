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У Києві чоловік знайшов на вулиці пакунок із гранатами

Валентина РоманенкоПонеділок, 3 березня 2025, 18:58
У Києві чоловік знайшов на вулиці пакунок із гранатами
фото Патрульної поліції

У Подільському районі столиці чоловік виявив пакет із гранатами.

Джерело: Патрульна поліція Києва

Деталі: Зазначається, що на лінію 112 надійшло повідомлення про виявлення небезпечного предмета у Подільському районі. Заявник розповів, що поряд з місцем проведення робіт, він вияв пакунок з ймовірними гранатами.

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Поліцейські прибули за потрібною адресою, огородили місце події та викликали слідчих й вибухотехніків.

Правоохоронці нагадують алгоритм дій, якщо ви помітили небезпечний предмет:

  • зберігати спокій;
  • повідомити про підозрілий предмет осіб, які знаходяться поруч;
  • позначити чи огородити місце, де знаходиться небезпечна знахідка;
  • негайно повідомити про вибухівку спецслужби;
  • у жодному разі не намагатися переміщувати підозрілий предмет або змінювати його положення;
  • очікувати на безпечній відстані від предмета вибухотехніків чи рятувальників.

Київполіція
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