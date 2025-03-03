У Києві чоловік знайшов на вулиці пакунок із гранатами

У Подільському районі столиці чоловік виявив пакет із гранатами.

Джерело: Патрульна поліція Києва

Деталі: Зазначається, що на лінію 112 надійшло повідомлення про виявлення небезпечного предмета у Подільському районі. Заявник розповів, що поряд з місцем проведення робіт, він вияв пакунок з ймовірними гранатами.

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Поліцейські прибули за потрібною адресою, огородили місце події та викликали слідчих й вибухотехніків.

Правоохоронці нагадують алгоритм дій, якщо ви помітили небезпечний предмет: