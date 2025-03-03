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Стармер вважає, що угоди про надра мало для гарантій безпеки Україні

Ірина Кутєлєва, Євген КізіловПонеділок, 3 березня 2025, 19:05
Стармер вважає, що угоди про надра мало для гарантій безпеки Україні
фото: Getty Images

Британський прем’єр Кір Стармер переконаний, що угоди між Україною і США щодо видобутку рідкісноземельних металів недостатньо, щоб в України були надійні гарантії безпеки.

Джерело: Стармер у британському парламенті, його цитує Sky News і "Європейська правда"

Деталі: Лідер британської партії правих популістів Reform UK Найджел Фарадж сказав, що Україна вже погодилася підписати зі США угоду про видобуток корисних копалин, що, як він вважає, призведе до того, що тисячі американців працюватимуть в Україні.

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У зв'язку із цим Фарадж запитав у Стармера, чи буде це саме по собі достатньою умовою для створення гарантії безпеки?

У відповідь британський прем'єр заявив: "Угоди про мінеральні ресурси недостатньо самої по собі".

Крім того, він розкритикував позицію Фараджа щодо Росії.

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"Можна я просто нагадаю йому, що Росія – агресор, Зеленський – воєнний лідер, в країну якого вторглися, і ми всі повинні підтримувати його, а не підлабузнюватися до Путіна", – сказав Стармер.

Підписання угоди зірвалось після того, як Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім, а його спільна пресконференція з Трампом була скасована.

Нагадаємо, перед тим президенти України і США, а також віцепрезидент Джей Ді Венс посперечалися в Білому домі при телекамерах і на підвищених тонах щодо війни в Україні.

Після цього Трамп заявив, що український президент "зневажив" Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".

Президент США також сказав на зустрічі з президентом Зеленським, що він виступає і за Україну, і за Росію.

Велика БританіяСШАУкраїна
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