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"Це найгірше, що він міг сказати" – Трамп про заяву Зеленського щодо закінчення війни

Христина Бондарєва, Тетяна ОлійникПонеділок, 3 березня 2025, 19:30
Це найгірше, що він міг сказати – Трамп про заяву Зеленського щодо закінчення війни
Зеленський і Трамп під час суперечки в Білому домі, фото: getty images

Президент США Дональд Трамп розкритикував слова українського президента Володимира Зеленського про те, що до закінчення війни з Росією ще "дуже, дуже далеко".

Джерело: Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Зеленський напередодні в інтерв’ю британським ЗМІ заявив, що врегулювання війни перебуває тільки на початковому етапі, і що до мирної угоди з Росією ще "дуже-дуже далеко".

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"Це найгірша заява, яку тільки міг зробити Зеленський, і Америка більше не буде з цим миритися!" – написав президент США.

 
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Він продовжив звинуваченням на адресу президента України, нібито той не хоче миру.

"Це те, про що я говорив, цей хлопець не хоче миру, поки його підтримує Америка, і Європа на зустрічі із Зеленським прямо заявила, що вони не можуть виконати свою роботу без США – можливо, не найкраща заява, яку можна було зробити з точки зору демонстрації сили проти Росії. Про що вони думають?", – написав президент США.

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Радник президента Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц заявив, що адміністрація США хоче почути від президента України Володимира Зеленського, що він шкодує про суперечку в Овальному кабінеті.

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ТрампЗеленськийСШАросійсько-українська війна
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