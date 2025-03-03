Зеленський: Основний сценарій – забезпечити умови для правильної дипломатії

Президент України Володимир Зеленський у зверненні 3 березня наголосив, що Україні потрібні гарантії безпеки для досягнення миру.

Джерело: звернення Зеленського

Деталі: Глава держави повідомив, що провів Ставку, на якій провели аналіз пакетів підтримки та деяких контрактів, які є за цей час.

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Пряма мова: "Доповідав сьогодні Прем’єр-міністр України щодо фінансів на цей рік, ми забезпечуємо всі наші потреби, ми пройдемо по фінансах 2025-й. Сьогодні ж на Ставці були деякі спеціальні питання нашої державної стійкості – усі можливі сценарії ми опрацьовуємо, опрацьовуємо так, щоб захистити Україну. Базовий сценарій – зберігати позиції та забезпечити умови для правильної дипломатії, для якнайшвидшого завершення цієї війни достойним миром. Мир нам потрібен, саме мир – справжній, чесний, а не війна нескінченно. І гарантії безпеки потрібні".

Деталі: Президент нагадав, що саме відсутність гарантій безпеки для України 11 років тому дала змогу Росії почати з окупації Криму та війни на Донбасі, потім відсутність гарантій безпеки дала змогу Росії розпочати повномасштабне вторгнення, і зараз через відсутність визначених гарантій безпеки саме Росія тримає цю війну в розпалі.

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Пряма мова: "Сьогодні ми продовжили нашу роботу з європейськими партнерами щодо спеціальної дипломатичної та безпекової архітектури. Архітектури, яка може наблизити мир. Це те, зокрема, про що ми говорили в Лондоні напередодні. І перед тим – із багатьма лідерами світу. Україна, уся Європа, Америка – разом ми можемо забезпечити десятиліття спокою. І треба для цього бути в конструктиві – працювати разом, доповнювати пропозиції одне одного та прискорювати дипломатію для завершення війни".

Що передувало: