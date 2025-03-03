Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Росіяни 19 разів намагались прорвати оборону на Покровському напрямку – Генштаб

Тетяна ОлійникПонеділок, 3 березня 2025, 23:59
Росіяни 19 разів намагались прорвати оборону на Покровському напрямку – Генштаб
Фото - Генштаб ЗСУ

Від початку доби 3 березня на фронті відбулося 91 бойове зіткнення, з них 19 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00  

Дослівно: "Російські загарбники завдали 45 авіаударів, застосувавши 73 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 950 дронів-камікадзе та здійснили 4139 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

Реклама:

Деталі: На Харківському напрямку ворог намагався просунутися у бік Бочкового та Красного Першого, отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку противник проводив штурм позицій наших оборонців у районі Загризового.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 13 разів атакували позиції українців неподалік Новолюбівки, Іванівки та Ямполівки, три боєзіткнення тривають до цього часу.

РЕКЛАМА:

На Сіверському напрямку наші оборонці відбили штурмові дії ворога в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку три ворожі штурми в районі Часового Яру та у бік Ступочок і Предтечиного стримали українські підрозділи, завдавши противнику втрат.

На Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Кримське та Торецьк.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 19 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Олександропіль, Лисівка, Промінь, Даченське, Преображенка, Котлине, Улакли та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку ворог також активний – вісім разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Бурлацького та Скудного, одне боєзіткнення продовжується дотепер.

На Гуляйпільському напрямку загарбники намагалися здійснити наступ в напрямку Привільного, атаку відбито.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в напрямку Степового та поблизу Нестерянки.

В Курській області українські захисники відбили 29 ворожих атак. Крім цього, ворог завдав 13 авіаційних ударів із застосуванням 17 керованих бомб, а також здійснив 274 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Генштаббойові діївійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Європейські країни узгоджують питання конфіскації €200 млрд російських активів – FT
Трамп призупинив всю військову допомогу Україні – ЗМІ
Верховна Рада звернулась до Трампа: Наголосила на необхідності подальшого партнерства
"Важила до 30 кілограм": журналістку Рощину катували у російському полоні – розслідування
фотоПід Києвом сталась масштабна ДТП: троє потерпілих
"Це найгірше, що він міг сказати" – Трамп про заяву Зеленського щодо закінчення війни
Усі новини...
Генштаб
Росіяни значно активізували наступальні дії у Курській області – Генштаб
Курський напрямок став найгарячішим на фронті – Генштаб
Станом на 16 годину ворог найбільше атакує на Курщині – Генштаб
Останні новини
07:09
ЗСУ за добу відмінусували 1 340 загарбників
06:34
Венс заявив, що від Зеленського потрібна "реальна пропозиція" для участі в переговорах
05:56
Європейські країни узгоджують питання конфіскації €200 млрд російських активів – FT
04:54
ISW: Росія нарощує кількість і ефективність дронів та ракет для прориву української ППО
03:58
Трамп підвищив мита на товари з Китаю з 10% до 20%
03:14
Україна повернула ще сімох дітей з РФ і ТОТ
02:18
Трамп призупинив всю військову допомогу Україні – ЗМІ
01:24
відеоБезпілотники атакували НПЗ у російській Сизрані – соцмережі
01:04
оновлено, фотоУ Сумах російський дрон вдарив по медзакладу, в частині міста зникло світло
00:14
оновлено від 23:01, фотоРФ атакувала Одесу безпілотниками: не працювали котельні, є потерпілі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: