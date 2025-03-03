Росіяни 19 разів намагались прорвати оборону на Покровському напрямку – Генштаб

Від початку доби 3 березня на фронті відбулося 91 бойове зіткнення, з них 19 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00

Дослівно: "Російські загарбники завдали 45 авіаударів, застосувавши 73 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 950 дронів-камікадзе та здійснили 4139 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку ворог намагався просунутися у бік Бочкового та Красного Першого, отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку противник проводив штурм позицій наших оборонців у районі Загризового.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 13 разів атакували позиції українців неподалік Новолюбівки, Іванівки та Ямполівки, три боєзіткнення тривають до цього часу.

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На Сіверському напрямку наші оборонці відбили штурмові дії ворога в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку три ворожі штурми в районі Часового Яру та у бік Ступочок і Предтечиного стримали українські підрозділи, завдавши противнику втрат.

На Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Кримське та Торецьк.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 19 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Олександропіль, Лисівка, Промінь, Даченське, Преображенка, Котлине, Улакли та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку ворог також активний – вісім разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Бурлацького та Скудного, одне боєзіткнення продовжується дотепер.

На Гуляйпільському напрямку загарбники намагалися здійснити наступ в напрямку Привільного, атаку відбито.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в напрямку Степового та поблизу Нестерянки.

В Курській області українські захисники відбили 29 ворожих атак. Крім цього, ворог завдав 13 авіаційних ударів із застосуванням 17 керованих бомб, а також здійснив 274 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів.