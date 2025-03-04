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Венс: Найкраща гарантія безпеки для України – дати американцям економічну вигоду   

Іванна Костіна, Ірина БалачукВівторок, 4 березня 2025, 09:51
Венс: Найкраща гарантія безпеки для України – дати американцям економічну вигоду   
Президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс. Фото Getty Images

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляє, що найкращий спосіб запобігання новому російському вторгненню – це дати американцям заробляти в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Венса Fox News

Пряма мова віцепрезидента США: "Якщо ви хочете отримати реальні гарантії безпеки, якщо ви хочете дійсно гарантувати, що Володимир Путін не вторгнеться в Україну знову, найкраща гарантія безпеки – це дати американцям економічну вигоду у майбутньому України".

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Деталі: За його словами, це набагато краща гарантія безпеки, "ніж 20 000 військовослужбовців з якоїсь випадкової країни, яка не воювала 30 або 40 років".

Інтерв'ю вийшло в ефір того ж дня, коли Білий дім оголосив про призупинення військової допомоги Україні, і через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп посперечався з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

"Який насправді план? Ви не можете фінансувати війну вічно. Американський народ не буде цього терпіти", – сказав Венс.

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Видання зазначає, що інтерв'ю було записано заздалегідь, тому неясно, чи знав Венс про те, що США призупинять допомогу до моменту його виходу в ефір.

Передісторія:

СШАУкраїнаПутін
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