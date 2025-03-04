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Агентство Reuters знову без дозволу вело стрім з Майдану Незалежності – ОВА

Станіслав ПогоріловВівторок, 4 березня 2025, 12:12
Агентство Reuters знову без дозволу вело стрім з Майдану Незалежності – ОВА
ілюстративне фото з відкритих джерел

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що 4 березня агентство Reuters без дозволу влади вело прямий ефір з Майдану Незалежності у Києві. Агентство вже вело стрім без відповідного дозволу 18 лютого.

Джерело: Ткаченко у Telegram

Пряма мова Ткаченка: "Сьогодні видання Reuters знову розпочало трансляцію з центру Києва".

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Деталі: Очільник КОВА зазначив, що запит на дозвіл проведення трансляції не надходив. "Звернулися до СБУ. Трансляцію оперативно зупинили", - повідомив Ткчаенко.

Що було раніше: Перед цим повідомлялось, що Reuters встановило камеру на Майдані Незалежності у Києві і 18 лютого звідти вело прямий ефір. Тоді стрім також припинили завдяки втручанню відповідних правоохоронних органів.

Київросійсько-українська війна
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