Агентство Reuters знову без дозволу вело стрім з Майдану Незалежності – ОВА

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що 4 березня агентство Reuters без дозволу влади вело прямий ефір з Майдану Незалежності у Києві. Агентство вже вело стрім без відповідного дозволу 18 лютого.

Джерело: Ткаченко у Telegram

Пряма мова Ткаченка: "Сьогодні видання Reuters знову розпочало трансляцію з центру Києва".

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Деталі: Очільник КОВА зазначив, що запит на дозвіл проведення трансляції не надходив. "Звернулися до СБУ. Трансляцію оперативно зупинили", - повідомив Ткчаенко.

Що було раніше: Перед цим повідомлялось, що Reuters встановило камеру на Майдані Незалежності у Києві і 18 лютого звідти вело прямий ефір. Тоді стрім також припинили завдяки втручанню відповідних правоохоронних органів.