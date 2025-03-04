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Туск: сильна Україна означає безпечнішу Польщу, хто проти цього – сприяють тріумфу Путіна

Іванна Костіна, Альона Мазуренко Вівторок, 4 березня 2025, 12:42
Туск: сильна Україна означає безпечнішу Польщу, хто проти цього – сприяють тріумфу Путіна
Фото - Getty Images

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що суверенна прозахідна Україна означає сильнішу і безпечнішу Польщу.

Джерело: "Європейська правда", Туск в X (Twitter)

Джерело: За словами Туска, ті, хто ставлять під сумнів суверенітет України, сприяють тріумфу господаря Кремля.

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"Суверенна, прозахідна Україна, здатна захистити себе від російської агресії, означає сильнішу і безпечнішу Польщу. В умовах політичної плутанини і зростаючого хаосу саме це має найбільше значення. Той, хто ставить під сумнів цю самоочевидну істину, сприяє тріумфу Путіна. Зрозуміло?" – написав Туск.

Як повідомлялося, Трамп розпорядився призупинити усю військову допомогу Україні, доки не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру". 

Рішення Трампа стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямувала до українського кордону.

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Поміж тим, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 4 березня представила п'ятиступеневий план переозброєння Євросоюзу і підтримки України, який дозволить мобілізувати 800 млрд євро на оборонні витрати.

Лист з деталями плану був відправлений всім лідерам ЄС напередодні саміту Євросоюзу.

ПутінПольщаросійсько-українська війнаРосія
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