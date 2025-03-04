Генштаб: Сили оборони уразили нафтопереробні й газотранспортні об’єкти в РФ
У Генштабі повідимили, що у ніч на 4 березня Сили безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ударів по нафтопереробній та газотранспортній інфраструктурі в Ростовській і Самарській областях РФ.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "У Ростовській області рф уражено нафтоперекачувальну інфраструктуру окупантів, задіяну у забезпеченні армії загарбників. Зафіксовано потужні вибухи та пожежа на території цілі.
Також є влучання по виробничих потужностях Сизранського нафтопереробного заводу у Самарській області. Противник активно протидіяв засобами радіоелектронної боротьби та ППО. На підприємстві зафіксовано пожежу.
Деталі: Крім того, повідомляється про вибухи в районі Сохрановського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів у Ростовській області.
Детальна інформація про масштаби ураження наразі уточнюється.
У Генштабі зазанчили, що Сили оборони України продовжують системно знищувати військову та стратегічну інфраструктуру окупантів, щоб послабити воєнно-економічний потенціал Росії та змусити її припинити агресію.
Що передувало:
- Раніше російські пабліки писали, що у Сизрані Самарської області безпілотники атакували НПЗ.