Генштаб: Сили оборони уразили нафтопереробні й газотранспортні об’єкти в РФ

У Генштабі повідимили, що у ніч на 4 березня Сили безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ударів по нафтопереробній та газотранспортній інфраструктурі в Ростовській і Самарській областях РФ.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "У Ростовській області рф уражено нафтоперекачувальну інфраструктуру окупантів, задіяну у забезпеченні армії загарбників. Зафіксовано потужні вибухи та пожежа на території цілі.

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Також є влучання по виробничих потужностях Сизранського нафтопереробного заводу у Самарській області. Противник активно протидіяв засобами радіоелектронної боротьби та ППО. На підприємстві зафіксовано пожежу.

Деталі: Крім того, повідомляється про вибухи в районі Сохрановського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів у Ростовській області.

Детальна інформація про масштаби ураження наразі уточнюється.

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У Генштабі зазанчили, що Сили оборони України продовжують системно знищувати військову та стратегічну інфраструктуру окупантів, щоб послабити воєнно-економічний потенціал Росії та змусити її припинити агресію.

Що передувало: