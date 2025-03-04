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Путін погодився допомогти Трампу в ядерних переговорах з Іраном – Bloomberg

Анастасія ПроцВівторок, 4 березня 2025, 15:05
Путін погодився допомогти Трампу в ядерних переговорах з Іраном – Bloomberg
Зустріч у Саудівській Аравії 18 лютого. Ілюстративне фото: Getty Images

Видання Bloomberg довідалось, що президент США Дональд Трамп попросив лідера РФ Володимира Путіна допомогти у комунікації з Іраном щодо його ядерної програми та підтримки антиамериканських угруповань в регіоні.

Джерело: Bloomberg із посиланням на джерела

Деталі: За даними видання, Трамп порушив це питання під час телефонної розмови з Путіним у лютому. Через кілька днів високопосадовці з його адміністрації обговорили це питання з російськими представниками під час зустрічі у Саудівській Аравії.

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Bloomberg зазанчає, що офіційний Вашингтон наразі не прокоментував цю інформацію, а Москва та Тегеран не підтвердили і не спростували повідомлення.

Водночас, речник Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на запит Bloomberg заявив, що "Росія вважає, що Сполучені Штати та Іран повинні вирішувати всі проблеми шляхом переговорів" і "готова зробити для цього все, що в її силах".

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї під час пресконференції на питання, чи запропонувала Росія виступити посередником між Іраном та США, зазначив, що "природно, коли країни висловлюють готовність допомогти у вирішенні важливих питань".

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"Враховуючи важливість цих питань, цілком можливо, що багато сторін продемонструють добру волю та готовність допомогти у розвʼязанні різних проблем", – сказав він.

Що передувало: Російсько-американські переговори в Ер-Ріяді 18 лютого тривали 4,5 години. За повідомленням російської сторони, Москва і Вашингтон працюватимуть, щоб створити умови для зустрічі Володимира Путіна і Дональда Трампа.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не братиме участі у перемовинах у Саудівській Аравії і не буде визнавати будь-які домовленості про Україну без участі офіційного Києва.

ІранРосіяСША
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