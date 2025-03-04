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ЗСУ уразили командний пункт російських окупантів на Донеччині і знищили військовий об’єкт на Курщині

Валентина РоманенкоВівторок, 4 березня 2025, 18:54
ЗСУ уразили командний пункт російських окупантів на Донеччині і знищили військовий об’єкт на Курщині
ілюстративне фото 831 бригади тактичної авіації

Повітряні сили завдали високоточного удару по пункту управління 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії збройних сил РФ та по військовому об’єкту 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади РФ на Курщині.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Деталі: За даними Генштабу, він дислокувався у населеному пункті Манжиків Кут (до 2016 року – Калініна) на території тимчасово окупованої Донецької області.

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Повідомляється, що внаслідок ураження порушено систему управління окупаційних військ, що суттєво ускладнило координацію дій військових частин (підрозділів) повітряно-десантної дивізії.

Крім того Генштаб повідомив, що Повітряні сили знищили військовий об’єкт ворога у Курській області. Так 3 березня вони завдали чергового успішного удару по військовому об’єкту 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади росіян в районі населеного пункту Троїцьке Курської області РФ.

За результатами атаки знищено ворожі бліндажі, вогневі позиції та до 30 військовослужбовців, які брали участь у бойових діях проти України. Ця локація використовувалася для планування та проведення атак, зокрема запуску FPV-дронів по українських позиціях.

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Дослівно: "Сили оборони України продовжують позбавляти ворога можливості ефективно діяти на полі бою, методично руйнуючи його командні та логістичні структури.

Ця операція — ще один крок до знищення військового потенціалу агресора та звільнення української землі. Збройні сили України не зупиняться, доки окупаційна армія не втратить здатність вести війну".

війнаДонецька областьГенштаб
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