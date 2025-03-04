Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Зеленський про рішення Єврокомісії щодо захисту: Для нас це передусім додаткова ППО

Тетяна ОлійникВівторок, 4 березня 2025, 20:18
Зеленський про рішення Єврокомісії щодо захисту: Для нас це передусім додаткова ППО
Фото - ОП

Президент Володимир Зеленський у зверненні 4 березня повідомив, що є важливі новини від Європейської комісії щодо суттєвих коштів на захист. Для України це означає додаткову ППО та ракети.

Джерело: звернення Зеленського 4 березня

Пряма мова: "Є дуже важливі новини від Європейської комісії щодо суттєвих коштів на захист Європи. Для нас це передусім додаткова ППО – додаткові системи, додаткові ракети, додаткова можливість захищати наші міста й села, наші позиції. І все це створює хорошу додаткову основу для роботи заради закінчення війни".

Реклама:

Деталі: Також президент повідомив, що доручив міністру оборони України, керівникам розвідок та дипломатам зв’язатись зі своїми відповідниками в Сполучених Штатах Америки і отримати офіційну інформацію щодо зупинки допомоги від Америки. За його словами в України вже були прецедент зупинки допомоги.

Пряма мова: "Була зупинка гуманітарної допомоги, енергетичної. Також була вже й зупинка військової допомоги – наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити. Ми бачили ризики. Тому наші служби – і військові, і спеціальні служби – встигли напрацювати алгоритми дій за будь-якого розвитку ситуації. Зараз не 22-й рік. Зараз наша стійкість вища. Ми маємо засоби захисту. Але для нас важливі нормальні, партнерські відносини з Америкою для реального закінчення війни. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни".

Деталі: Також Зеленський повідомив, що росіяни не змінили своїх позицій та вимог щодо України: вони будуть вимагати скорочення нашої армії, будуть хотіти юридичної відмови від наших територій, а також – суттєвої політичної деформації України з послабленням української Конституції.

ЗеленськийЄСдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
До Києва прийшла метеорологічна весна, зима була найкоротшою
ФотоБільшість американців не вірять, що Україна винна у розв'язанні війни проти РФ – опитування
ЗМІ дізналися, як Стармер переконав Зеленського протягнути "оливкову гілку" Трампу
Компанії зі США придбали ключові порти навколо Панамського каналу
відео Трамп у Конгресі: Так чи інакше ми отримаємо Гренландію  
Трамп: Я отримав листа від Зеленського про готовність України до переговорів
Усі новини...
Зеленський
Зеленський доручив керівникам отримати від США інформацію щодо військової допомоги
Прем'єр Британії розповів Зеленському, про що говорив з Трампом, той подякував за поради
Зеленський: Готові працювати під "сильним лідерством" Трампа для миру
Останні новини
13:11
футболВипробування "Барселоною" для Трубіна і суперматч у Парижі: анонс матчів Ліги чемпіонів
13:05
Шмигаль відреагував на петицію збільшити до 75% можливість бронювання комунальників
12:58
В Україні потеплішає до +17°
12:46
фото, відео Росіяни знищили відділення Нової пошти під Одесою  
12:43
Глави МЗС країн НАТО проведуть зустріч вперше після зміни влади у США
12:39
Мінекономіки пояснило затримки виплат за "Нацкешбеком"
12:35
До Києва прийшла метеорологічна весна, зима була найкоротшою
12:34
Ексначальник одеського ТЦК постане перед судом у справі про відмивання 140 млн
12:26
ФотоБільшість американців не вірять, що Україна винна у розв'язанні війни проти РФ – опитування
12:19
Google представила нові функції для смартфонів з Android
Усі новини...
Реклама:
Реклама: