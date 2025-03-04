Зеленський про рішення Єврокомісії щодо захисту: Для нас це передусім додаткова ППО

Президент Володимир Зеленський у зверненні 4 березня повідомив, що є важливі новини від Європейської комісії щодо суттєвих коштів на захист. Для України це означає додаткову ППО та ракети.

Джерело: звернення Зеленського 4 березня

Пряма мова: "Є дуже важливі новини від Європейської комісії щодо суттєвих коштів на захист Європи. Для нас це передусім додаткова ППО – додаткові системи, додаткові ракети, додаткова можливість захищати наші міста й села, наші позиції. І все це створює хорошу додаткову основу для роботи заради закінчення війни".

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Деталі: Також президент повідомив, що доручив міністру оборони України, керівникам розвідок та дипломатам зв’язатись зі своїми відповідниками в Сполучених Штатах Америки і отримати офіційну інформацію щодо зупинки допомоги від Америки. За його словами в України вже були прецедент зупинки допомоги.

Пряма мова: "Була зупинка гуманітарної допомоги, енергетичної. Також була вже й зупинка військової допомоги – наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити. Ми бачили ризики. Тому наші служби – і військові, і спеціальні служби – встигли напрацювати алгоритми дій за будь-якого розвитку ситуації. Зараз не 22-й рік. Зараз наша стійкість вища. Ми маємо засоби захисту. Але для нас важливі нормальні, партнерські відносини з Америкою для реального закінчення війни. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни".

Деталі: Також Зеленський повідомив, що росіяни не змінили своїх позицій та вимог щодо України: вони будуть вимагати скорочення нашої армії, будуть хотіти юридичної відмови від наших територій, а також – суттєвої політичної деформації України з послабленням української Конституції.