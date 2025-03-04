Зеленський доручив керівникам отримати від США інформацію щодо військової допомоги

Президент Володимир Зеленський заявив, що доручив представникам української влади звʼязатися з американськими колегами та отримати офіційну інформацію щодо зупинення військової допомоги від США.

Джерело: звернення Зеленського 4 березня

Пряма мова: "Я доручив міністру оборони України, керівникам наших розвідок, дипломатам зв’язатись зі своїми відповідниками в Сполучених Штатах Америки й отримати офіційну інформацію. Люди не повинні здогадуватись. Україна й Америка заслуговують на поважний діалог, на чітку позицію одне одного. А надто, коли йдеться про захист життів у час повномасштабної війни".

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Деталі: За його словами, призупинка військової допомоги вже була наприкінці січня. Але президент запевнив, що тоді "все вдалося швидко відновити". Зеленський наголосив, що українські служби встигли напрацювати алгоритми дій за будь-якого розвитку ситуації з допомогою партнерів.

Пряма мова: "Була зупинка гуманітарної допомоги, енергетичної. Також була вже й зупинка військової допомоги – наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити. Ми бачили ризики. Тому наші служби – і військові, і спеціальні служби – встигли напрацювати алгоритми дій за будь-якого розвитку ситуації. Зараз не 22-й рік. Зараз наша стійкість вища. Ми маємо засоби захисту. Але для нас важливі нормальні, партнерські відносини з Америкою для реального закінчення війни. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни".