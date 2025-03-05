Міністр фінансів США: Підписання угоди про українські копалини "не планується" – ЗМІ

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що президент Дональд Трамп не планує у вівторок ввечері (у середу, 5 березня, за Києвом – ред.) підписувати угоду про корисні копалини між США та Україною.

Джерело: Тhe Telegraph із посиланням на слова Бессента Fox News і джерела

Деталі: Видання зазначає, що раніше повідомлялося, що Трамп планував укласти суперечливу угоду щодо "рідкісноземельних копалин" у вівторок ввечері та оголосити про це у своєму зверненні до Конгресу одразу після 21:00 за місцевим часом (о 4 ранку 5 березня за Києвом – ред.).

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Однак Бессент сказав Fox News, що "підписання не планується".

Інсайдери Білого дому заявили, що не було "жодного руху" щодо угоди.

Що передувало: Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Дональда Трампа і Україна можуть підписати угоду про видобуток корисних копалин у вівторок.

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У вівторок Зеленський написав у Х (Twitter), що Україна готова підписати угоду, та зазначив, що йому "прикро" через зустріч в Овальному кабінеті.

Як відзначає агентство Reuters, незрозуміло, чи змінилася угода у порівнянні з тією версією, яку мали підписати у п’ятницю.

У понеділок Трамп дав зрозуміти, що його адміністрація залишається відкритою для підписання угоди.