Угода про надра: у Трампа хочуть "повернути переговори в потрібне русло" – CNN

За даними видання CNN, високопосадовці президента США Дональда Трампа провели негласні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та його командою після п'ятничної перепалки в Овальному кабінеті, аби "повернути переговори в потрібне русло".

Джерело: CNN із посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що представники Трампа наголосили на важливості стабілізації відносин з Білим домом якнайшвидше і закликали українців відновити переговори до виступу президента в Конгресі у вівторок ввечері (у середу, 5 березня, за Києвом).

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CNN додає, що серед тих, хто зв'язався із Зеленським, був посол Трампа в Україні Кіт Келлог.

Станом на вечір вівторка (за місцевим часом – ред.) один з чиновників Білого дому повідомив CNN, що угода з Україною щодо рідкісних корисних копалин ще не підписана.

Міністр фінансів США Скотт Бессент, який бере безпосередню участь в обговоренні угоди, повідомив, що наразі не планується її підписання до промови Трампа, яка запланована приблизно на 21:00 за східним часом (о 4 ранку за Києвом – ред.).

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Однак представник Білого дому стверджує, що адміністрація Трампа впевнена, що переговори щодо відновлення угоди про видобуток корисних копалин "рухаються у правильному напрямку".

За словами чиновника, Трамп, який планує під час своєї промови торкнутися теми воєн за кордоном, включаючи війну між Україною та Росією, прагне оголосити про угоду щодо українських корисних копалин.

Що передувало: У вівторок Зеленський написав у Х (Twitter), що Україна готова підписати угоду, та зазначив, що йому "прикро" через зустріч в Овальному кабінеті.

Як відзначає агентство Reuters, незрозуміло, чи змінилася угода у порівнянні з тією версією, яку мали підписати у п’ятницю.

У понеділок Трамп дав зрозуміти, що його адміністрація залишається відкритою для підписання угоди.