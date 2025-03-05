Трамп заявив про "історичні кроки" з видобутку рідкісноземельних копалин у США

Президент США Дональд Трамп під час виступу перед Конгресом оголосив план дій щодо внутрішнього виробництва "критично важливих мінералів і рідкісноземельних елементів".

Джерело: трансляція промови Трампа, CNN

Пряма мова Трампа: "Пізніше цього тижня я також зроблю історичні кроки, щоб різко збільшити виробництво критично важливих мінералів і рідкісноземельних тут, у США".

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Деталі: Такі матеріали, як графіт, літій, уран і 17 хімічних елементів, відомих як рідкісноземельні, мають вирішальне значення для економічного зростання і національної безпеки.

Вони необхідні для виробництва електроніки, технологій чистої енергії, енергетичних мереж і електромобілів, а також деяких систем озброєння.