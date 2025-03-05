Росіяни штурмували 30 разів: Курський напрямок залишається найгарячішим на фронті – Генштаб

За добу на фронті відбулося 108 боєзіткнень, найбільш інтенсивно російська армія атакує Курський, Лиманський та Покровський напрямки.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Вчора (4 березня – ред) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних ударів із застосуванням 2 ракет, а також 56 авіаударів, зокрема, скинув 90 КАБ. Крім цього, здійснив близько 4800 обстрілів, з них 185 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2234 дрони-камікадзе".

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Деталі: Минулої доби росіяни 2 рази атакували в районі Вовчанська на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку загарбники здійснили 3 атаки. Сили оборони відбивали штурми в районах Петропавлівки, Піщаного та Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись просунутися біля Новомихайлівки, Греківки, Нового, Новолюбівки, Ямполівки та Діброви.

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На Краматорському напрямку росіяни здійснили 1 штурм у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку зафіксовано 12 атак у районах Дачного та Торецька.

На Покровському напрямку українські військові відбили 17 атак у бік Проміня, Лисівки, Сергіївки, Улаклів, Андріївки та Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 11 ворожих штурмів біля Костянтинополя та Роздольного.

На Гуляйпільському напрямку росіяни 2 рази атакували позиції українських військових у районах Привільного та Чарівного.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 9 атак біля Нестерянки, Новоданилівки та Кам’янського, але безуспішно.

На Придніпровському напрямку росіяни 1 раз штурмували українські укріплення, але безрезультатно.

На Сіверському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Курському напрямку українські військові відбили 30 атак. Ворог здійснив 403 артилерійські обстріли, з них 15 – із реактивних систем залпового вогню, а також завдав 20 авіаударів і скинув 30 керованих авіабомб.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.

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