Більшість американців не вірять, що Україна винна у розв'язанні війни проти РФ – опитування
Згідно з опитуванням 70% громадян Сполучених Штатів не вірять, що Україна винна у війні, яку проти неї веде Росія.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на результати опитування Reuters/IPSOS
Деталі: 70% опитаних відповіли, що не вважають Україну більше винуватою у війні, лише 7% респондентів мають таку думку. 23% не знають або не відповіли на питання, чи Україна більше винна в тому, що почалась війна з Росією.
Серед респондентів-демократів 81% сказали, що Україна не несе більшу відповідальність за початок війни, серед республіканців таких 62%. 11% респондентів-республіканців вважаю, що Україна більш винна у розв’язанні війни.
Опитування також показало, що американці розділились з приводу того, чи повинні Сполучені Штати отримати частку українських корисних копалин за допомогу Україні, на чому наполягає Дональд Трамп.
Нагадаємо:
- Президент України Володимир Зеленський 4 березня опублікував довге повідомлення в соцмережі Х, в якому похвалив "сильне лідерство" президента США, висловив вдячність за військову допомогу його країни та сказав, що йому "прикро" через суперечку в Овальному кабінеті 28 лютого.