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Більшість американців не вірять, що Україна винна у розв'язанні війни проти РФ – опитування

Христина Бондарєва, Степан ГафткоСереда, 5 березня 2025, 12:26
Більшість американців не вірять, що Україна винна у розв'язанні війни проти РФ – опитування
Фото: Getty Images

Згідно з опитуванням 70% громадян Сполучених Штатів не вірять, що Україна винна у війні, яку проти неї веде Росія. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на результати опитування Reuters/IPSOS 

Деталі: 70% опитаних відповіли, що не вважають Україну більше винуватою у війні, лише 7% респондентів мають таку думку. 23% не знають або не відповіли на питання, чи Україна більше винна в тому, що почалась війна з Росією.

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Фото: результат опитування Reuters

Серед респондентів-демократів 81% сказали, що Україна не несе більшу відповідальність за початок війни, серед республіканців таких 62%. 11% респондентів-республіканців вважаю, що Україна більш винна у розв’язанні війни. 

Опитування також показало, що американці розділились з приводу того, чи повинні Сполучені Штати отримати частку українських корисних копалин за допомогу Україні, на чому наполягає Дональд Трамп.

Нагадаємо:

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  • Президент України Володимир Зеленський 4 березня опублікував довге повідомлення в соцмережі Х, в якому похвалив "сильне лідерство" президента США, висловив вдячність за військову допомогу його країни та сказав, що йому "прикро" через суперечку в Овальному кабінеті 28 лютого.

СШАдопомога Україніросійсько-українська війнаопитування
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