В Україні потеплішає до +17°

Погода в Україні в четвер і в п'ятницю очікується тепла, без опадів, вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 6 березня температура вночі прогнозується 1-6° тепла, у Карпатах і на Закарпатті 0-5° морозу; вдень 12-17° тепла, у Карпатах, східних областях та на узбережжі морів 8-13°.

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У Києві в четвер температура вночі 4-6° тепла, вдень 14-16°.

7 березня температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 12-17° тепла, на узбережжі морів 9-14°.

У столиці вночі буде 1-3° тепла, вдень очікується 14-16° тепла.

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За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві за весь час спостережень 6 березня найвища температура була 17,4° тепла в 1995 р., а найнижча - 16,7° морозу 1964 р.

Нагадаємо: За даними кліматологів, нинішня зима у Києві була найкоротшою, наразі до столиці прийшла метеорологічна весна.