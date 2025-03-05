ЗМІ: Тайвань на тлі загроз з боку Китаю вивчає досвід українських компаній, які працюють під час війни

Влада Тайваню, реагуючи на зростаючі загрози з боку Китаю, звернувся за консультаціями про те, як організувати операційну діяльність в умовах воєнного стану та постійних бойових дій до приватних компаній, які продовжують працювати в Україні.

Джерело: Reuters

Деталі: За даними Reuters, влада Тайваню звернулася за консультаціями до Uber та Microsoft, які продовжують надавати важливі послуги у воюючій Україні.

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"Ми сподіваємося дізнатися з перших рук, як приватні компанії України допомагають підвищувати стійкість уряду та суспільства під час війни", — зазначив неназваний тайванський чиновник.

Також їх цікавить досвід включення супермаркетів у державну мережу постачання та використання служб таксі для надання екстреної медичної допомоги, наприклад, для донорства крові, коли система охорони здоров'я перевантажена.

Наразі уряд працює над тим, щоб налагодити зв'язок між тайванськими компаніями та їхніми партнерами в Україні, щоб допомогти тайванським фірмам швидко покращити своє планування на випадок надзвичайних ситуацій.

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Також співрозмовник видання зазначив, що враховуючи уроки країн Північної Європи та Балтії, Тайвань уже оновлює свої системи оповіщення та укриттів.

Що передувало: