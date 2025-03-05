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Директор ЦРУ підтвердив, що США зупинили обмін розвідданими з Україною – журналіст Fox News

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловСереда, 5 березня 2025, 15:14
Директор ЦРУ підтвердив, що США зупинили обмін розвідданими з Україною – журналіст Fox News
Фото: Getty Images

Кореспондент Fox News у Білому домі Едвард Лоуренс повідомив, що директор Центрального розвідувального управління Джон Реткліфф проінформував про призупинку Сполученими Штатами як постачання зброї, так і обміну розвідувальними даними з Україною.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Лоуренса у соцмережі Х

Деталі: Директор ЦРУ сказав, що США призупинили постачання зброї та розвідувальних даних в Україну після зустрічі в Овальному кабінеті.

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"Реткліфф заявив, що з нетерпінням чекає завершення паузи і співпраці з Україною на шляху до миру після листа президенту США", – написав журналіст Fox News.

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Що було раніше:

  • Перед цим британський таблоїд Daily Mail повідомив, що Сполучені Штати заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідувальними даними, отриманими з Вашингтона.
  • Пізніше в середу про це написало і видання Financial Times.
  • Видання The Wall Street Journal повідомило, що призупинення військової допомоги США для України може тривати доти, доки Дональд Трамп не вирішить, що Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією.

СШАУкраїнарозвідка
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