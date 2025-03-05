Зеленський сподівається на результати щодо зустрічі з США вже наступного тижня

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що між Україною та США готується нова зустріч, результати можуть бути вже наступного тижня.

Джерело: звернення Зеленського 5 березня

Пряма мова: "Сьогодні наші команди – України та Сполучених Штатів Америки – почали працювати над зустріччю. Говорили Андрій Єрмак та Майкл Волц, є позитивний рух. Сподіваємось на перші результати наступного тижня. І маємо відновити рух також на європейському напрямку, те, що стосується нашої євроінтеграції, а саме кластерів у процесі перемовин щодо вступу. Ми розраховуємо на підтримку наших партнерів".

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Деталі: Також Зеленський відзначив воїнів Сил спеціальних операцій за дії на Курщині та низці інших бригад: "Особливо відзначу сьогодні 425-й окремий штурмовий батальйон – дякую за вашу рішучість, хлопці. Також – 225-й штурмовий полк і 71-шу окрему єгерську бригаду за дії на Донеччині – Новопавлівський напрямок".

Що передувало:

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Радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц заявив, що триває підготовка до нового раунду перемовин між Америкою і Україною.