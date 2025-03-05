Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Скін для карток від "Української правди" тепер в Monobank 🎁

Зеленський сподівається на результати щодо зустрічі з США вже наступного тижня

Тетяна ОлійникСереда, 5 березня 2025, 19:26
Зеленський сподівається на результати щодо зустрічі з США вже наступного тижня
Фото - ОП

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що між Україною та США готується нова зустріч, результати можуть бути вже наступного тижня.

Джерело: звернення Зеленського 5 березня

Пряма мова: "Сьогодні наші команди – України та Сполучених Штатів Америки – почали працювати над зустріччю. Говорили Андрій Єрмак та Майкл Волц, є позитивний рух. Сподіваємось на перші результати наступного тижня. І маємо відновити рух також на європейському напрямку, те, що стосується нашої євроінтеграції, а саме кластерів у процесі перемовин щодо вступу. Ми розраховуємо на підтримку наших партнерів".

Реклама:

Деталі: Також Зеленський відзначив воїнів Сил спеціальних операцій за дії на Курщині та низці інших бригад: "Особливо відзначу сьогодні 425-й окремий штурмовий батальйон – дякую за вашу рішучість, хлопці. Також – 225-й штурмовий полк і 71-шу окрему єгерську бригаду за дії на Донеччині – Новопавлівський напрямок".

Що передувало:

РЕКЛАМА:

Радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц заявив, що триває підготовка до нового раунду перемовин між Америкою і Україною.

ЗеленськийСШАпереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Рубіо назвав повномасштабну війну Росії проти України проксі-війною між США та РФ
Жумаділов залишає посаду гендиректора Держоператора тилу і призначений директором АОЗ
Команда Трампа провела таємні переговори з Тимошенко та оточенням Порошенка – Politico
Євродепутати просять короля Бельгії підтримати конфіскацію €250 млрд російських активів для України
фото, оновлено Кількість жертв у Кривому Розі зросла до 4
Макрон підтвердив готовність захищати європейських союзників ядерною зброєю
Усі новини...
Зеленський
В ЄС підтвердили візит Зеленського на саміт в Брюсселі 6 березня
Макрон може відправитись у США разом із Зеленським і Стармером
ЗМІ дізналися, як Стармер переконав Зеленського протягнути "оливкову гілку" Трампу
Останні новини
11:29
Заступника голови Тернопільської ОВА засудили до 8 років за хабар 1,8 млн гривень
11:21
Київська школа "Базис" відреагувала на заяву колишньої вчительки про домагання з боку керівника
11:16
Франція запропонувала Україні ділитись своїми розвідданими
11:03
Росія офіційно призначила посла у США
10:57
біатлонУ Чехії стартує етап Кубку світу в Нове Место
10:56
Рубіо назвав повномасштабну війну Росії проти України проксі-війною між США та РФ
10:45
П'ятий за два тижні: окупанти знову пошкодили енергообʼєкт на Одещині
10:43
Google представила "Режим штучного інтелекту" для Пошуку
10:42
Жумаділов залишає посаду гендиректора Держоператора тилу і призначений директором АОЗ
10:40
У Нідерландах обговорюють новий пакет допомоги Україні – 3,5 млрд євро у 2026 році
Усі новини...
Реклама:
Реклама: