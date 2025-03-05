Нідерланди інвестують €700 млн у виробництво дронів для України – прем'єр

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що його країна інвестує 700 млн євро у виробництво дронів для України.

Джерело: про це Схооф згадав, розповідаючи про телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Схооф розповів, що запевнив президента України у тому, що "політична, військова, фінансова та моральна" підтримка з боку Нідерландів продовжиться.

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"Серед іншого ми обговорили нідерландський пакет інвестицій на 700 мільйонів євро для виробництва дронів, що націлений частково на українську оборонну промисловість. Нідерланди продовжать підтримувати Україну у її боротьбі з російською агресією", – написав Дік Схооф.

Восени 2024 року Нідерланди вже анонсували виділення 400 мільйонів євро для початку розробки і виробництва безпілотників різного типу для України. Половину планували виготовляти у Нідерландах, решту – в Україні та інших країнах.

З допису незрозуміло, чи прем’єр назвав додаткову суму інвестиції у програму, чи збільшення початково виділеної суми до 700 млн євро.

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Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у жовтневому анонсі згадував, що якщо розроблені безпілотники виявляться успішними, буде виділено додаткові кошти для розширення виробництва.

Зеленський зі свого боку зазначив, що вони зі Схоофом обговорювали координацію з партнерами і подальші плани після саміту у Лондоні.

"Також ми говорили про посилення нашої держави. Нідерланди готують нові пакети військової та фінансової допомоги, і я повідомив прем’єр-міністра про наші пріоритетні потреби", – написав він.

Нагадаємо, родичі загиблих у збитому російською ракетою над Донбасом рейсі MH17, серед яких багато громадян Нідерландів, наполягають, що без визнання Росією відповідальності не може бути надійної мирної угоди.

Про зустріч європейських лідерів у Лондоні читайте у статті План Європи для України. Що пообіцяли Зеленському в Лондоні на тлі тиску США