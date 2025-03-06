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Участь у саміті, зустрічі з генсеком НАТО і прем’єром Бельгії – деталі візиту Зеленського до Брюсселя

Марія Ємець, Ірина БалачукЧетвер, 6 березня 2025, 08:11
Участь у саміті, зустрічі з генсеком НАТО і прем’єром Бельгії – деталі візиту Зеленського до Брюсселя
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський 6 березня візьме участь у позачерговому саміті лідерів ЄС у Брюсселі та проведе низку зустрічей, зокрема, з прем’єр-міністром Бельгії, президенткою Єврокомісії і генсеком НАТО.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на речника президента Сергія Никифорова

Деталі: Візит Зеленського до Брюсселю розпочнеться із зустрічі з прем’єром Бельгії Бартом де Вевером. Після цього заплановані заяви для ЗМІ.

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Близько 12:00 Зеленський переміститься до будівлі, де проходять зустрічі Євроради, та зустрінеться з президентом Євроради Антоніу Коштою і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. 

Після того Зеленський братиме участь у позачерговому засіданні лідерів Євросоюзу.

Після саміту заплановані зустрічі президента України з новим канцлером Австрії Крістіаном Штокером, аудієнція з королем Бельгії Філіпом та зустріч з генсеком НАТО Марком Рютте. 

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Передісторія:

ЗеленськийБельгія
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