Росіяни посилили наступ на Торецьк, але найбільше штурмів на Курщині – Генштаб

За минулу добу на фронті відбулося 109 боєзіткнень, найчастіше окупанти штурмували на Курщині РФ, біля Торецька та Покровська.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Вчора (5 березня – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 3 ракетних ударів із застосуванням 4 ракет, а також 85 авіаударів, зокрема, скинув 121 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4000 обстрілів, з них 144 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2547 дронів-камікадзе".

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Деталі: Українські війська на Харківському напрямку відбили 6 атак противника в районі Вовчанська та у бік Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку окупанти минулої доби здійснили 3 атаки. Сили оборони зупинили їхні штурмові дії біля Голубівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів і намагався просунутися вперед поблизу Новомихайлівки та Нового.

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На Краматорському напрямку відбулося 9 боєзіткнень у районах Часового Яру, Олександро-Шультиного та Предтечиного.

На Торецькому напрямку російські війська здійснили 21 атаку неподалік Торецька, Дачного, Кримського та Диліївки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 18 наступальних дій ворога в районах Єлизаветівки, Променя, Піщаного, Котлиного, Котлярівки, Сергіївки, Богданівки та Андріївки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 8 атак на свої позиції біля Костянтинополя, Роздольного, Скудного та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку російські війська здійснили 1 атаку в напрямку Вільного Поля.

На Оріхівському напрямку українські військові успішно відбили 4 атаки ворога біля Кам’янського, Павлівки та Лобкового.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 27 атак російських військ. Крім цього, противник завдав 35 авіаударів, застосувавши 46 керованих бомб, а також здійснив 380 артилерійських обстрілів українських позицій та населених пунктів, зокрема 10 – із реактивних систем залпового вогню.

На Сіверському та Придніпровському напрямках ворог не проводив активних дій.

На Волинському та Поліському напрямках не виявлено ознак формування наступальних угруповань противника.

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