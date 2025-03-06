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Росіяни атакували Україну "Іскандерами" і БПЛА: 68 дронів вдалося збити

Ірина БалачукЧетвер, 6 березня 2025, 09:16
Росіяни атакували Україну Іскандерами і БПЛА: 68 дронів вдалося збити
Фото ілюстративне з Telegram ДПСУ

Від вечора 5 березня російські військові атакували Україну 2 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 112 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами; 68 дронів вдалося збити, ще 43 було локаційно втрачено.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 9:00 підтверджено збиття 68-ми ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях. 43 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

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Деталі: Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Дніпропетровщина.
Повітряні сили зазначають, що балістичні ракети окупанти випустили з Воронезької області РФ та тимчасово окупованого Криму, а дрони запускали з напрямків російських міст Орел, Курськ, Шаталово, Брянськ та з мису Чауда (Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

безпілотникиППОПовітряні сили ЗСУ
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