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ДБР: На Прикарпатті за пів року нелегальний канал переправив через кордон щонайменше 150 чоловіків

Степан ГафткоЧетвер, 6 березня 2025, 10:40
ДБР: На Прикарпатті за пів року нелегальний канал переправив через кордон щонайменше 150 чоловіків
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань викрили канал незаконного переправлення через кордон щонайменше 150 чоловіків призовного віку. Організатором схеми був начальник одного з пенітенціарних закладів, а співучасниками мешканці Закарпаття та інших регіонів.

Джерело: ДБР

Дослівно: "Організатором схеми був начальник одного з відділів "Закарпатської установи виконання покарань № 9". Співорганізатором виступав мешканець Закарпаття, який наразі проживає у Чехії. До оборудки також були залучені його мати, працівник Служби судової охорони в Івано-Франківській області та ще четверо мешканців прикордонного регіону".

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Деталі: Організатори схеми знаходили охочих нелегально перетнути кордон, проводили інструктажі та доставляли їх до гірських районів Закарпаття та Івано-Франківщини, де їх зустрічали спільники, надавали їжу, одяг і забезпечували тимчасове проживання. Потім "клієнтів" вивозили до кордону, де вони пішки переходили на територію Румунії. Вартість послуг становила 6 тис. доларів за особу. За пів року через цей канал пройшло понад 150 чоловіків призовного віку.

23 лютого, після того, як зловмисники отримали гроші від чергового "клієнта", працівники ДБР затримали начальника відділу виправного закладу, матір одного з організаторів і їхнього спільника. Останній намагався сховатися в дивані.

Затриманих взяли під варту та оголосили підозру у незаконному переправленні осіб через кордон, їм загрожує до 9 років ув'язнення. Розслідування триває, спільників схеми оголошено у міжнародний розшук. 

ДБРухилянти
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