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У Кремлі погодились зі словами Рубіо щодо проксі-війни між Росією та США

Валентина РоманенкоЧетвер, 6 березня 2025, 12:21
У Кремлі погодились зі словами Рубіо щодо проксі-війни між Росією та США
Дмитро Пєсков. фото Getty Images

Росія згодна із заявою держскеретаря США Марко Рубіо, який назвав повномасштабну війну Росії проти України проксі-війною між Штатами і РФ.

Джерело: спікер Путіна Дмитро Пєсков у коментарі журналістам 6 березня, цитує російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Ми можемо і хочемо з цим погодитися, і ми погоджуємося з цим. Так і є. Про це неодноразово говорили ми. Ми говорили, що це, власне, конфлікт Росії і колективного Заходу, а головною країною колективного Заходу є США".

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Деталі: Пєсков також додав, що Кремль згоден із тим, що "настав час зупинити цей конфлікт і цю війну".

Що передувало: Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що повномасштабна війна Росії проти України насправді є проксі-війною між Америкою та РФ.

РосіявійнаСША
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