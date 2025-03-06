Лавров про готовність Макрона захищати союзників ядерною зброєю: Це загроза для Росії

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "ядерна риторика" президента Франції Емманюеля Макрона є загрозою для Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російський "Интерфакс"

Пряма мова Лаврова: "Звичайно, це погроза на адресу Росії. Якщо він нас вважає загрозою, збирає зустріч начальників генштабів європейських країн і Британії, каже, що необхідно використовувати ядерну зброю, готуватися до використання ядерної зброї проти Росії – це, звісно ж, загроза".

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Деталі: Він нагадав, що Макрон "періодично заявляє, що він зателефонує Путіну, обов'язково поговорить із ним" і додав, що "такі можливості є, ніхто не забороняє, навпаки, президент (глава РФ Володимир Путін – ред.) постійно підкреслює свою відкритість до контактів з усіма своїми колегами".

У свою чергу прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков назвав заяви Макрона дуже конфронтаційними і додав, що через ядерну риторику французького лідера складається відчуття, що Париж прагне продовження війни.

"Якщо прочитати виступ Макрона, то таке відчуття, що Франція дійсно шукає продовження війни. Ба більше, Франція вже готова використовувати свої ядерні озброєння у справі безпеки тощо. Це вже така ядерна риторика, це претензія на ядерне лідерство в Європі. Тобто це дуже і дуже конфронтаційно", – сказав Пєсков.

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Передісторія:

Президент Франції Емманюель Макрон напередодні підтвердив, що готовий говорити про можливість захисту "ядерною парасолькою" Франції інших європейських союзників.

Макрон також оголосив, що наступного тижня у Парижі планують зібрання начальників штабів армій тих європейських країн, які потенційно готові брати участь у європейському контингенті в Україні в рамках гарантій безпеки.

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