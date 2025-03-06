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За підпал військового позашляховика студент отримав 4 роки тюрми

Валентина РоманенкоЧетвер, 6 березня 2025, 14:55
За підпал військового позашляховика студент отримав 4 роки тюрми
фото СБУ

За матеріалами Служби безпеки України до 4 років позбавлення волі засудили підпалювача військового автомобіля у Черкасах.

Джерело: Управління СБУ в Черкаській області

Деталі: У вересні 2024 року "по гарячих слідах" правоохоронці затримали студента місцевого коледжу, який за допомогою легкозаймистої суміші підпалив військовий позашляховик, призначений для виконання бойових завдань на передовій.

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У поле зору держави-агресора він потрапив через активну участь у ворожих пабліках. Згодом, на хлопця вийшли з пропозицією "підзаробити".

Розраховуючи отримати грошову "винагороду", молодик зафіксував загоряння військового авто на камеру свого телефона та відправив відеозвіт російському куратору. Однак обіцяних "легких грошей" від окупантів він так і не дочекався. Замість цього фігурант потрапив за ґрати.

Наразі на підставі зібраних слідчими спецслужби доказів суд визнав 19-річного мешканця Черкаської області винним за двома статтями  Кримінального кодексу України:

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ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо: Служба безпеки України спільно з Національною поліцією продовжує загальнонаціональну інформаційну кампанію "Спали" ФСБшника", яка спрямована на протидію вербуванню молоді російськими спецслужбами та запобіганню підпалам, терактам і диверсіям.

СБУЧеркаси
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