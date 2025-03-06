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Союзники можуть менше ділитися даними розвідки зі США через зближення Трампа з Путіним – ЗМІ

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Четвер, 6 березня 2025, 14:58
Союзники можуть менше ділитися даними розвідки зі США через зближення Трампа з Путіним – ЗМІ
фото: Getty Images

Деякі союзники США розглядають можливість скорочення обсягу розвідданих, якими вони діляться з Вашингтоном, у відповідь на примирливий підхід адміністрації Дональда Трампа до Росії. –

Джерело: NBC News з посиланням на чотири джерела, безпосередньо знайомих з ходом обговорень, "Європейська правда"

Деталі: За словами джерел, серед яких є й іноземні посадовці, союзники розглядають цей крок через побоювання щодо захисту іноземних активів, які можуть бути випадково розкриті.

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Союзники США, в тому числі Ізраїль, Саудівська Аравія і члени альянсу "П'ять очей" (куди крім США входять Австралія, Канада, Нова Зеландія і Велика Британія) вивчають можливість перегляду нинішніх протоколів обміну розвідувальною інформацією з урахуванням потепління відносин адміністрації Трампа з Росією, розповіли джерела.

"Ці дискусії вже відбуваються", – зазначив один зі співрозмовників телеканалу.

Однак, за словами джерел, жодних рішень або дій не було прийнято.

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За словами джерел, цей огляд є частиною ширшого вивчення спектра відносин з Вашингтоном серед багатьох союзників США, включаючи дипломатію, торгівлю і військове співробітництво, а також питання розвідки.

Хоча ступінь зміни політики США щодо Росії залишається неясним, союзники зважують можливі наслідки того, що може стати історичним зрушенням, сказав західний посадовець.

Водночас деякі офіційні особи з країн-союзниць, які говорили на умовах анонімності, применшили можливість того, що політика Трампа щодо Росії порушить обмін інформацією, який тривав десятиліттями.

Вони зазначили, що обмін розвідданими може здійснюватися таким чином, щоб захистити джерела і методи.

Тим часом кілька колишніх співробітників американської розвідки заявили, що вони та їхні колеги, які все ще працюють в уряді, глибоко занепокоєні можливими наслідками зміни ставлення адміністрації до Росії, за якої Москву можуть перестати розглядати як противника.

Перед тим ЗМІ повідомили, що повернення Трампа до Білого дому поставив під загрозу обмін розвідданими між країнами НАТО, оскільки члени Альянсу стають дедалі більш настороженими одне до одного.

Також стало відомо, що Сполучені Штати тепер повністю припинили обмін розвідданими з Україною, що стосується у тому числі інформації про пуски російських ракет і даних, що потрібні для наведення HIMARS.

На цьому тлі Франція запевнила, що продовжує ділитися розвідувальною інформацією з Україною.

розвідкаСШАРосія
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