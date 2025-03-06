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Бельгія відтермінувала початок поставки літаків F-16 в Україну

Іванна Костіна, Валентина РоманенкоЧетвер, 6 березня 2025, 15:33
Бельгія відтермінувала початок поставки літаків F-16 в Україну
Барт де Вевер. фото Getty Images

Перед зустріччю з іншими лідерами Європейського Союзу у Брюсселі прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер оголосив, що постачання винищувачів F16 в Україну відклали до 2026 року.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Зазначається, що затримка пов'язана з тим, що Бельгія очікує на отримання нових винищувачів F-35 зі США, які мають замінити нинішній парк винищувачів F-16.

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Де Вевер не надав подальших подробиць щодо очікуваного прибуття винищувачів F35.

F-16 призначені для бойового використання в Україні, але переглянутий графік поставок означає, що вони не будуть введені в експлуатацію до 2026 року.

Перед самітом ЄС з прем'єром Бельгії зустрівся президент Володимир Зеленський.

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"Подякував уряду та всім бельгійцям за надану допомогу, зокрема за рішення передати літаки F-16. Цінуємо ці сильні кроки для захисту українських життів", – написав він у Telegram після зустрічі.

"Особливу увагу під час перемовин приділили оборонним потребам. Насамперед постачанню артилерійських систем і снарядів до них, а також інвестиціям у наше, українське, виробництво далекобійних дронів і ракет. Вони довели свою ефективність на фронті, і маємо разом посилювати цю перевагу", – розповів Зеленський.

Передісторія:

  • Утворена у 2023 році коаліція винищувачів на чолі зі США, Данією та Нідерландами минулого року почала передавати Україні винищувачі F-16.
  • Очільник українського Міністерства оборони зустрівся зі своїм бельгійським колегою Тео Франкеном у середині лютого та обговорив подальшу реалізацію програми F-16.

винищувачіБельгіядопомога Україні
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