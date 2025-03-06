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На Одещині викрили посадовця ТРО, що за гроші списував бійців зі служби – ДБР

Євген КізіловЧетвер, 6 березня 2025, 16:14
На Одещині викрили посадовця ТРО, що за гроші списував бійців зі служби – ДБР
фото: ДБР

Працівники Держбюро розслідувань у взаємодії з поліцією викрили посадовця однієї з військових частин тероборони на Одещині, який за гроші намагався організувати оборудку з незаконної демобілізації військовослужбовця.

Джерело: ДБР у соцмережах

Деталі: Як повідомляється, слідчі встановили, що в лютому посадовець повідомив одному з бійців, що може допомогти йому завершити військову службу. За 12 тисяч доларів він обіцяв вплинути на співробітників військово-лікарської комісії для подальшої демобілізації військового за станом здоров’я.

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5 березня фігуранта затримали під час одержання частини оплати за послугу у сумі 6 тисяч доларів. Йому повідомлено про підозру в одержанні хабаря за обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення держави поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 3692 КК України).

Наразі встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб та військових, які встигли скористатись послугою.

 
фото: ДБР

ДБРкорупціяЗбройні сили
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