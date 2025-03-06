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Генштаб: ЗСУ уразили два об'єкти ворога на окупованій Херсонщині та в РФ

Валентина РоманенкоЧетвер, 6 березня 2025, 18:05
Генштаб: ЗСУ уразили два об'єкти ворога на окупованій Херсонщині та в РФ
ілюстративне фото 831 бригади тактичної авіації

Повітряні сили ЗСУ уразили пункт управління мотострілецької дивізії окупантів на тимчасово окупованій Херсонщині та опорний пункт російських морпіхів у Курській області РФ.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: 5 березня Повітряні сили завдали високоточних ударів по пункту управління 17-го танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ у місті Олешки, що на тимчасово окупованій території Херсонської області, а також по опорному пункту 2-ї роти 177-го окремого полку морської піхоти РФ у селі Плєхово Курської області РФ.

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Дослівно: "Ці удари – продовження серії вогневих уражень з метою зниження військового потенціалу збройних сил рф на шляху визволення тимчасово окупованої території України.

Повітряні сили Збройних сил України завжди готові здійснювати високоточні удари для зменшення спроможностей збройних сил рф вести агресивну війну проти українського народу.

Далі буде… Слава Україні!".

війнаПовітряні сили ЗСУГенштаб
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