Зеленський у Єврораді представив перші кроки для миру

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова зробити необхідні кроки для миру і запропонувати, якими вони мають бути.

Джерело: заява Зеленського на засіданні Європейської ради 6 березня

Деталі: За словами Президента, насамперед усі мають упевнитися, що Росія, як єдине джерело цієї війни, визнає необхідність її завершення.

Реклама:

Це можна довести двома видами тиші, які легко встановити та контролювати: відсутністю атак на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру, тобто перемир’ям щодо використання ракет, бомб і далекобійних дронів, та перемир’ям на воді, тобто припиненням військових операцій у Чорному морі.

Глава держави також повідомив, що переговорні команди України та США відновили роботу, і він сподівається на змістовну зустріч уже наступного тижня.

Як наступний крок Володимир Зеленський назвав забезпечення базової довіри до обставин, у яких відбуваються переговори.

РЕКЛАМА:

Пряма мова: "Українцям, усім європейцям, американцям, кожному людському серцю у світі, яке проти війни, – усім нам потрібно відчути, що росіяни нас не обманюють. Звільнення полонених може стати засобом встановлення базової довіри".