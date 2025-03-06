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Зеленський у Єврораді представив перші кроки для миру

Тетяна ОлійникЧетвер, 6 березня 2025, 20:33
Зеленський у Єврораді представив перші кроки для миру
Володимир Зеленський. Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова зробити необхідні кроки для миру і запропонувати, якими вони мають бути.

Джерело: заява Зеленського на засіданні Європейської ради 6 березня

Деталі: За словами Президента, насамперед усі мають упевнитися, що Росія, як єдине джерело цієї війни, визнає необхідність її завершення.

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Це можна довести двома видами тиші, які легко встановити та контролювати: відсутністю атак на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру, тобто перемир’ям щодо використання ракет, бомб і далекобійних дронів, та перемир’ям на воді, тобто припиненням військових операцій у Чорному морі.

Глава держави також повідомив, що переговорні команди України та США відновили роботу, і він сподівається на змістовну зустріч уже наступного тижня.

Як наступний крок Володимир Зеленський назвав забезпечення базової довіри до обставин, у яких відбуваються переговори.

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Пряма мова: "Українцям, усім європейцям, американцям, кожному людському серцю у світі, яке проти війни, – усім нам потрібно відчути, що росіяни нас не обманюють. Звільнення полонених може стати засобом встановлення базової довіри".

Зеленський
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