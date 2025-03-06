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Саміт ЄС закликав пришвидшити роботу щодо ініціативи Каллас з воєнної допомоги Україні

Тетяна Висоцька, Тетяна ОлійникЧетвер, 6 березня 2025, 23:50
Саміт ЄС закликав пришвидшити роботу щодо ініціативи Каллас з воєнної допомоги Україні
Кая Каллас. Фото - Getty Images

Європейська рада закликала Раду ЄС пришвидшити роботу над ініціативою високої представниці Європейського Союзу з закордонних справ Каї Каллас щодо затвердження нового багатомільярдного пакету воєнної допомоги Україні від Євросоюзу.

Джерело: про це йдеться в документі щодо України, затвердженому Європейською радою 6 березня, який підтримали 26 держав ЄС (крім Угорщини), текст якого є в розпорядженні "Європейської правди"

Деталі: У документі, який підписали усі лідери держав ЄС, крім прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, йдеться про те, що військова підтримка Україні має збільшуватися, зокрема, згідно з пропозицією високої представниці ЄС з закордонних справ.

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"Європейська Рада проаналізувала роботу з надання військової підтримки Україні. На додаток до коштів, вже виділених Україні на цей рік, вона вітає готовність держав-членів терміново активізувати зусилля для задоволення нагальних військових і оборонних потреб України, зокрема, постачання систем протиповітряної оборони, боєприпасів і ракет, забезпечення необхідної підготовки та обладнання для українських бригад, а також інших потреб, які може мати Україна", – йдеться у тексті документу. 

Європейська Рада, зокрема, "закликає Раду ЄС швидко просунути роботу над ініціативами, зокрема, Високого представника, з метою координації збільшення військової підтримки України з боку ЄС, включаючи компонент військових потреб в рамках ініціативи G7 ERA".

Як повідомлялося, ЄС обговорює виділення додаткового пакета військової допомоги Україні за ініціативою Каї Каллас, обсяг якого може зрости до 30 млрд євро

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Джерела наголошували, що допомога, найімовірніше, буде надана у вигляді об'єднаних внесків окремих країн-членів, а не офіційного пакета ЄС, зважаючи на опозицію з боку деяких країн – зокрема Угорщини.

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс підтвердив повідомлення ЗМІ про плани оголосити європейський пакет військової допомоги Україні, про який спершу планували повідомити у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Також варто нагадати, що "Європейській правді" стало відомо про плани ЄС запропонувати Києву витратити на ЗСУ частку кредиту з доходів від росактивів.

ЄС
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